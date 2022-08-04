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Гаджиев — о Мостовом: его имя позволит нам сделать нашу команду уникальной

Гаджиев — о Мостовом: его имя позволит нам сделать нашу команду уникальной
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Президент команды футбольной Медиалиги АMC Fights Nights Камил Гаджиев прокомментировал назначение Александра Мостового на должность главного тренера.

«На назначение Александра Мостового повлияли ряд факторов: его имя, компетенция и наша дружба. С точки зрения компетенции футбольной экспертизы у нас нет, а Мостовой в этом плане действительно хорош. Его имя позволит нам сделать нашу команду более узнаваемой. Не секрет, что с Сашей вели переговоры другие команды, в итоге его подписать удалось только нам, наше дружеские отношения стали залогом этого.

Мы изначально начали рассматривать его кандидатуру, думали и о других на случай, если бы Саша пошёл в другой клуб. Однако мы для себя приняли решение, что должны добиться подписания Мостового, и мы этого добились. Да и зачем нам других искать, мы ни с кем так близко не дружим, как с Александром», – приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

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