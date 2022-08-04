Гаджиев — о Мостовом: его имя позволит нам сделать нашу команду уникальной

Президент команды футбольной Медиалиги АMC Fights Nights Камил Гаджиев прокомментировал назначение Александра Мостового на должность главного тренера.
«На назначение Александра Мостового повлияли ряд факторов: его имя, компетенция и наша дружба. С точки зрения компетенции футбольной экспертизы у нас нет, а Мостовой в этом плане действительно хорош. Его имя позволит нам сделать нашу команду более узнаваемой. Не секрет, что с Сашей вели переговоры другие команды, в итоге его подписать удалось только нам, наше дружеские отношения стали залогом этого.
Мы изначально начали рассматривать его кандидатуру, думали и о других на случай, если бы Саша пошёл в другой клуб. Однако мы для себя приняли решение, что должны добиться подписания Мостового, и мы этого добились. Да и зачем нам других искать, мы ни с кем так близко не дружим, как с Александром», – приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.
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