Агент: любая команда из топ-5 хотела бы, чтобы Дзюба играл у них

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию, в которой оказался 33-летний нападающий Артём Дзюба. По истечении контракта с санкт-петербургским «Зенитом» он находится в статусе свободного агента и до сих пор не нашёл себе новую команду.

«Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдёт себе команду. Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя. Может ли он заиграть в Португалии? Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них. Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним всё будет хорошо», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».

На счету Дзюбы 30 мячей за сборную России.