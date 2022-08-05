Сарри: жаль, что я не тренировал молодого Роналду. У меня он забивал 33 гола в Серии А

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о футболисте «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и вспомнил сезон совместной работы с португальцем в «Ювентусе».
«Я сожалею о том, что мне не пришлось тренировать Роналду в молодости. У меня в «Ювентусе» Криштиану уже был мировой футбольной иконой. Он забивал 33 гола за сезон в Серии А, когда я тренировал команду. Мне нравится футбол, в котором каждый работает на коллектив. Нелегко убедить чемпиона с таким опытом изменить свой путь», – приводит слова Сарри Corriere dello Sport.
Роналду играл за туринский «Ювентус» с 2018 по 2021 годы. А под руководством Сарри, который работал с командой с июля 2019-го по август 2020-го, португалец провёл 46 матчей и забил 37 мячей во всех турнирах. Лишь четыре наставника тренировали Роналду дольше – Анчелотти (101 игра), Зидан (114), Моуринью (164) и Фергюсон (292).
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