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Форвард «Локомотива» Раконьяц: в глазах черногорцев Россия — это сверхдержава

Форвард «Локомотива» Раконьяц: в глазах черногорцев Россия — это сверхдержава
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Черногорский нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц высказал своё мнение о России.

«В глазах черногорцев Россия — это сверхдержава, но не только в обычном понимании этого слова. А во всех смыслах — в экономическом, культурном и так далее. Увидеть Москву и хоть раз побывать там — мечта каждого черногорца. Естественно, многие работают здесь. Также много русских живет в Черногории. Россия исполняет роль, скажем так, старшей сестры для нас», — приводит слова Раконьяца «Матч ТВ».

Раконьяц перешёл в «Локомотив» в летнее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. Игрок принял участие в 1 матче в чемпионате России и не отметился результативными действиями.

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