Фабрегас: надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»

Испанский полузащитник «Комо» Сеск Фабрегас выразил желание, чтобы аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вернулся в каталонскую «Барселону».



«Как болельщик «Барселоны», я надеюсь, что Месси вернётся в «Барселону». Об этом мечтают и клуб, и все болельщики. Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан ещё на год, но я бы очень этого хотел. И я это говорю как болельщик», – приводит слова Фабрегаса COPE.



Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 520 матчей, в которых отличился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. С командой игрок выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча». Прошлый сезон в составе «ПСЖ» выдался не самым удачным для Лионеля в плане личной статистики: шесть мячей и 15 результативных передач в 26 матчах.