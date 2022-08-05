Мойзес: спасибо богу, что дал мне возможность оказаться в ЦСКА

27-летний бразильский крайний защитник Мойзес опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, который посвящён переходу в московский ЦСКА.
«Сегодня начинается новая глава в моей карьере. Очень рад, что ЦСКА оказалась мне такое доверие. Я готов помочь клубу в достижении больших целей. Спасибо богу, что дал мне возможность оказаться здесь», — гласит публикация Мойзеса в одной из социальных сетей.
Напомним, Мойзес перешёл в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» на правах аренды до конца сезона-2022/2023, при этом у армейцев будет опция выкупа игрока. По данным портала Transfermarkt, стоимость аренды составила € 2 млн.
В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.
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