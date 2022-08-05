Главный тренер «Локомотива» рассказал, кто из игроков не сможет сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос, кто из игроков команды не сможет выйти на поле в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«У нас травмированные игроки, по состоянию которых пока нет решения. Подождём матча. Решение будет принято в день игры. Понятно, что не сыграют Фассон, Ненахов и Жемалетдинов. Также игру пропустит Баринов из-за красной карточки», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встреча «Локомотива» и «Краснодара» состоится в субботу, 6 августа. Матч пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск.

После трёх туров нового сезона РПЛ «Локомотив» с двумя очками занимает 13-е место. «Краснодар» набрал четыре очка и расположился на девятой строчке.