Главный тренер «Локомотива» рассказал о подготовке команды к игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке команды к матчу 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра состоится завтра, 6 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
«После игры с «Зенитом» была непростая ситуация. Чувствовалась, что над ребятами довлел результат матча. По тому, как проходили тренировки, видно, что ребята отпустили эту ситуацию. Игру с «Зенитом» мы оставляем за бортом и сосредоточены на подготовке к игре с «Краснодаром».
«Локомотив» не совсем удачно выступал на выездных матчах с «Краснодаром». Не совсем уверены, сможет ли сыграть Кордоба, по какой схеме сыграет «Краснодар». Будем отталкиваться не от игры соперника, а отталкиваться от себя. Будем анализировать. «Краснодар» — техничная команда, любит владеть мячом, команда быстра в переходах и выходах в атаку. Нужно будет обратить внимание на стандарты, потому что их очень хорошо исполняет Сперцян. Команда стоит компактно, поэтому не всегда легко взломать оборону «Краснодара», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 5 августа 2022
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