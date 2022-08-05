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Главный тренер «Локо»: чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой

Главный тренер «Локо»: чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой
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Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход бывшего полузащитника команды Алексиса Бека-Бека во французскую «Ниццу».

«Как главному тренеру, любая потеря игрока не придаёт оптимизма. Мы чувствовали, что у Бека-Бека появилось желание вернуться домой. Он был важным игроком «Локомотива», хорошо влился в систему. Но, видя его желание, клубом было принято такое решение. Сейчас нам нужно думать о предстоящей игре с «Краснодаром», поэтому о Бека-Бека больше говорить не хотелось бы», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В «Локомотиве» 21-летний Бека-Бека провёл сезон-2021/2022. В составе «железнодорожников» он принял участие в 28 матчах, отличившись четырьмя голевыми передачами.

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