Министр спорта Украины высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина

Министр молодёжи и спорта Украины Владимир Гутцайт высказался по поводу скандирования турецкими фанатами фамилии президента России Владимира Путина во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Динамо» Киев (1:2).

«В олимпийской хартии прописано, что спорт вне политики. Но сейчас, учитывая то, что происходит, спорт 100% в политике. Сейчас для нас очень важна победа наших спортсменов. Мы болеем за каждого нашего спортсмена, за каждого человека, который прославляет Украину и поднимает наш флаг.

Что касается футбольного матча «Динамо» с «Фенербахче», то это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то ошибались. Но я хочу поблагодарить наших футболистов и тренерский штаб – они отработали на сто процентов и сделали всё, чтобы «Динамо» победило в этом противостоянии. И эта победа была очень важна для нас!» — сказал Гутцайт в видео на YouTube-канале Минмолодспорта Украины.

Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина