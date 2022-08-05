Пиоли: Ибрагимович всё ещё настоящий чемпион, способный делать разницу
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил готовность знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича к сезону и рассказал о его важности для команды.
«Сейчас Златан недоступен, но он находится в постоянном контакте с нами. Он всё ещё настоящий чемпион, способный делать разницу. Но главное сейчас, чтобы он поправился, потому что в конце прошлого сезона он пошёл на сумасшедшие жертвы ради физического состояния.
Люди не знают этого, но тогда он был способен тренироваться всего четверть часа. У него потрясающая техника и уникальный футбольный ум, но самое главное – то, что он всё ещё голоден до побед. В середине августа он прибудет на базу, чтобы возобновить полноценные тренировки», – сказал Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.
Новость по темеПиоли: «Милан» хочет повторить чемпионство
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