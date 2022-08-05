Конте: вы забываете про «Челси», когда обсуждаете возможного чемпиона АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о перспективах «Челси» в новом сезоне английской Премьер-лиги на пресс-конференции, посвящённой первым турам чемпионата.



Отвечая на вопрос, что нужно «Тоттенхэму», чтобы навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в чемпионской гонке, Конте сказал: «Я думаю, что вы забываете про «Челси». Это большая ошибка. Вы говорите о команде, которая два сезона назад выиграла Лигу чемпионов. Почему вы не берёте «Челси» в эту группу из топ-команд? Для меня «Челси» в ней», – приводит слова итальянского специалиста журналистка Вай Бхардвай в «Твиттере».



Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже сегодня. На стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне матч-открытие проведут «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.