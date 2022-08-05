Агент полузащитника Карзева заявил, что сегодня игрок подпишет контракт с «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Нетания и сборной Израиля Эдена Карзева, рассказал, что сегодня футболист подпишет контракт с московским «Динамо».

«Эден успешно прошёл медобследование. Сегодня он должен подписать контракт с «Динамо», — сказал Нимни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В прошлом сезоне полузащитник провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В сезоне-2022/2023 на счету Карзева два матча в квалификации Лиги конференций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.

После трёх туров нового сезона РПЛ «Динамо» с пятью очками занимает шестое место. В воскресенье, 7 августа, бело-голубые в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов».