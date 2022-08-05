Агент полузащитника Карзева заявил, что сегодня игрок подпишет контракт с «Динамо»
Поделиться
Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Нетания и сборной Израиля Эдена Карзева, рассказал, что сегодня футболист подпишет контракт с московским «Динамо».
«Эден успешно прошёл медобследование. Сегодня он должен подписать контракт с «Динамо», — сказал Нимни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В прошлом сезоне полузащитник провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В сезоне-2022/2023 на счету Карзева два матча в квалификации Лиги конференций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.
После трёх туров нового сезона РПЛ «Динамо» с пятью очками занимает шестое место. В воскресенье, 7 августа, бело-голубые в гостях встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
Новость по темеАгент Роберто Фернандеса оценил дебют парагвайца в «Динамо»
Комментарии
- 5 августа 2022
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:21
-
15:08
-
14:59
-
14:50
-
14:27
-
14:25
-
14:18
-
14:15
-
13:59
-
13:44
-
13:35
-
13:28
-
13:15
-
13:14
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:46
-
12:38
-
12:31
-
12:19
-
12:13
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:33
-
11:31
-
11:24
-
11:09
-
11:07
-
11:06
Партнерский контент