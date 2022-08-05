Хесус Медина: приостановка контракта с ЦСКА? Даже не думал об этом

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что даже не задумывался о возможной приостановке контракта с армейской командой. По словам парагвайца, он очень счастлив в стане красно-синих и всегда настроен на победу.

«Не было ли мыслей приостановить контракт с ЦСКА после разрешения от ФИФА? Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля. Я приехал в Россию посреди чемпионата, и это совсем не то же самое, что начинать подготовку перед стартом. Я настроен играть за ПФК ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив тут.

Команда очень голодна до побед, поэтому мы по максимуму впитываем всё, что нам говорят тренеры. У нас очень хороший коллектив, настроенный на победу в каждом матче. Соперники всегда будут разные, но мы планируем сохранить тот уровень самоотдачи, который сейчас показываем», — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ранее Медина заявил, что покрасит свою косичку в красно-синие цвета, если ЦСКА станет чемпионом России в нынешнем сезоне.