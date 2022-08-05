Женский «Зенит» подписал нападающую из Гаити

Нападающая Швендески Маселюс Жозеф (Кики) подписала контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.
Кики в школьные годы занималась баскетболом, однако позднее тренировалась в одной из футбольных школ Гаити вместе с мальчиками. В 2017 году футболистка переехала в Россию и поступила в Архитектурно-строительный институт ОГУ имени Тургенева в Орле. Кики получила красный диплом по специальности «Инженер-строитель автодорог и аэродромов». Во время учёбы в институте нападающая выступала за команду «ОрёлГУ – КПРФ», в составе которой в сезоне-2021 в 20 матчах забила 11 мячей.
В феврале 2022-го она перешла в казанский «Рубин», где в 15 матчах отличилась семь раз.
Футболист со спины напал на женщину-арбитра в Аргентине. Видеоролик:
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