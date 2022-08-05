Колыванов: «Динамо» надо усилить центр защиты. Им не хватает игроков на этой позиции

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, какая позиция бело-голубых требует усиления. По его мнению, команде необходимо укрепить центр защиты.

«Однозначно «Динамо» надо усилить центр защиты, им не хватает игроков на эту позицию. Главный тренер всегда хочет, чтобы игроки полностью дублировались, а в команде была конкуренция. Клуб покинуло пять иностранных игроков, заменить их сейчас очень сложно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московское «Динамо» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 проведёт на выезде встречу с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 7 августа, начало — в 17:30 мск. В прошлом туре бело-голубые сыграли вничью с воронежским «Факелом» (3:3).