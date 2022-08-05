Виейра заявил, что игроки «Кристал Пэлас» продолжат преклонять колено в матчах АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра заявил, что необходимо продолжать вставать на одно колено в рамках поддержки акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Мы не можем сразу остановиться, потому что нужно делать заявления. Важно продолжать вставать на колено, потому что мы все против дискриминации. Будем продолжать это делать в некоторых случаях. Будет долгая борьба, и поэтому мы должны продолжать преклонять колено», — приводит слова Виейра BBC.

Отметим, что ранее капитаны команд АПЛ приняли совместное решение об отказе преклонять колено перед каждым матчем лиги.

Сегодня, 5 августа, «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» в рамках 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.