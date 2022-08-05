Григорян о Фосс-Текленбург: не запоминаю некрасивых женщин. Мне сказали: «Она вас дрючила»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о наставнице женской сборной Германии Мартине Фосс-Текленбург.
«Я видел финал женского чемпионата Европы. Смотрю – лицо у тренера сборной Германии знакомое. Думаю: «Как же так, я не могу запоминать некрасивых женщин. Это не в моих правилах, мой мозг так не устроен. Почему я её так запомнил?» Звоню начальнику команды: «В финале Лиги чемпионов играли с «Дуйсбургом». Фосс-Текленбург там не играла?» Он мне перезвонил и ответил: «Нет. Она вас дрючила в финале». Она уже тогда была тренером», — сказал Григорян в видео, опубликованном на YouTube-канале «Фабрика Футбола».
Григорян играл в финале Лиги чемпионов вместе с пермской «Звездой-2005» в сезоне-2008/2009.
Немецких футболисток встретили на родине после Евро. Видеоролик:
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