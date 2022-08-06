Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: «Зенит» может потерять очки в каждом матче

Семак: «Зенит» может потерять очки в каждом матче
Комментарии

Гланый тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в рамках 4-го тура РПЛ сезона-2022/2023 и отметил, что сине-бело-голубые могут потерять очки в каждом матче.

«В матче, который нас ждёт, будет достаточно жаркая погода. Что касается качества газона, то там медленное поле, плюс настрой всегда запредельный у команды, которая играет против лидера чемпионата. Всё вместе это даёт плоды, играть в Грозном всегда сложно. Но это хорошо. Мы в каждом матче независимо от нашей игры или действий соперника можем потерять очки, и это нормально.

Что касается игры «Ахмата», то состав у них достаточно сыгранный, доукомплектовалась команда. Всегда стараются играть очень агрессивно. По большей части команды, которые играют против нас, стараются действовать на контратаках, поэтому нам нужно быть очень внимательными в этом компоненте. По такому сценарию проходят практически все матчи. Мы должны готовиться к каждому противостоянию и стремиться показать лучшую игру», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч «Ахмат» – «Зенит» состоится сегодня, 6 августа. Начало встречи – в 20:00 мск.

Новость по теме
«Сергей — особенный человек». Массимо Каррера охарактеризовал Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022