Семак: «Зенит» может потерять очки в каждом матче

Гланый тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Ахматом» в рамках 4-го тура РПЛ сезона-2022/2023 и отметил, что сине-бело-голубые могут потерять очки в каждом матче.

«В матче, который нас ждёт, будет достаточно жаркая погода. Что касается качества газона, то там медленное поле, плюс настрой всегда запредельный у команды, которая играет против лидера чемпионата. Всё вместе это даёт плоды, играть в Грозном всегда сложно. Но это хорошо. Мы в каждом матче независимо от нашей игры или действий соперника можем потерять очки, и это нормально.



Что касается игры «Ахмата», то состав у них достаточно сыгранный, доукомплектовалась команда. Всегда стараются играть очень агрессивно. По большей части команды, которые играют против нас, стараются действовать на контратаках, поэтому нам нужно быть очень внимательными в этом компоненте. По такому сценарию проходят практически все матчи. Мы должны готовиться к каждому противостоянию и стремиться показать лучшую игру», – сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».



Напомним, матч «Ахмат» – «Зенит» состоится сегодня, 6 августа. Начало встречи – в 20:00 мск.