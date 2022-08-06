Зинченко – лучший игрок матча «Кристал Пэлас» – «Арсенал» по версии WhoScored

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал лучшим футболистом матча-открытия английской Премьер-лиги сезона-2022/23 по версии портала WhoScored.
5 августа подопечные Микеля Артеты на выезде обыграли «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 благодаря точному удару Габриэла Мартинелли на 20-й минуте и автоголу защитника хозяев Марка Гехи на 85-й. Отметим, что первый мяч был забит с передачи Зинченко.
Александр, для которого это был дебютный официальный матч в составе «Арсенала», отыграл на привычной позиции левого защитника и получил самую высокую оценку по версии портала WhoScored среди игроков обеих команд – 8.1. Кроме ассиста он совершил наибольшее в команде число касаний (72), нанёс один удар в створ, отдал две ключевые передачи, а в оборонительной фазе – пять раз отобрал мяч, совершил три перехвата и один вынос мяча. На 83-й минуте Зинченко был заменён – вместо него вышел Киран Тирни.
Во втором туре АПЛ «Арсенал» встретится с «Лестер Сити». Матч запланирован на 13 августа на «Эмирейтс», начало – в 17:00 мск.
«Манчестер Сити» в шутку клонировал Зинченко
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