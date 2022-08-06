Пирс Морган: «Арсенал» выглядит намного сильнее с Жезусом, Зинченко и Салиба

Известный британский журналист Пирс Морган оценил летние подписания лондонского «Арсенала» после победы «канониров» в первом туре английской Премьер-лиги в гостевом матче с «Кристал Пэлас» (2:0).

«Отличная выездная победа «Арсенала». Мы выглядим намного сильнее с Габриэлем Жезусом, Зинченко и Вильямом Салиба. Молодец, Микель!» — гласит публикация Моргана в «Твиттере».

Отметим, что Зинченко в этой встрече отметился дебютным результативным действием – на 20-й минуте он совершил голевой пас на нападающего Габриэла Мартинелли при розыгрыше углового, Александр сумел сделать впечатляющую передачу головой в зону вратарской, откуда и забил форвард «канониров».

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