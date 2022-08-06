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Сергей Семак: у меня нет никаких взаимоотношений с пивом

Сергей Семак: у меня нет никаких взаимоотношений с пивом
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Главного тренера «Зенита» Сергея Семака в преддверии матча четвёртого тура РПЛ с «Ахматом» спросили о международном дне пива, который, согласно ремарке автора вопроса, празднуется в конце недели.

«У меня нет никаких взаимоотношений с пивом. Не могу выступить никаким советчиком. Любителей поздравляю с этим днём. Думаю, это действительно большой праздник для людей, которые любят этот напиток. А для меня это будет обычный рядовой день, к сожалению или к радости. Я лучше День вина бы отметил, а пива – нет», – приводит ответ Семака официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые прибыли в Грозный на матч четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом». Встреча состоится в субботу, 6 августа, на «Ахмат-Арене» и начнётся в 20:00 мск.

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