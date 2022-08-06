«Я больше не могу». Ванда Нара собирается развестись с Икарди

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, собирается развестись с аргентинским футболистом и для этого прибыла в Аргентину.
«Я в Аргентине, потому что развожусь с Мауро. Я больше не могу», — приводит слова Нары аргентинский журналист Рой Немер в своём «твиттере».
Напомним, в октябре этого года Ванда Нара в одной из социальных сетей объявила о том, что футболист изменил ей. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. Позже она заявила, что простила Икарди, а нападающий «ПСЖ» подписал контракт, по которому передал супруге все свои доходы и активы, чтобы спасти брак. У пары есть две общие дочери.
Также отметим, что Ванда Нара и в этот раз удалила совместные фотографии с футболистом из своих социальных сетей.
Футболист сбил на машине свою бывшую супругу.
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