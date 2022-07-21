Мауро Икарди отклонил предложение «Ромы» о трансфере. Игрок хочет остаться в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди отклонил предложение итальянской «Ромы». Аргентинец хочет остаться в «ПСЖ», сообщает Footmercato.
Ранее 29-летний бывший нападающий «Интера» и «Сампдории» был включён в список 11 игроков, которых парижский клуб хотел бы продать в это межсезонье. По сообщениям, этим летом нападающим интересовались «Ювентус» и «Монца», но игрок не хочет покидать «ПСЖ», где у него осталось два сезона по действующему контракту. Годовая зарплата в € 12 млн делает его уход сложным для всех заинтересованных сторон.
Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом. В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил четыре гола. «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом Франции.
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