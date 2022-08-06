В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии центрально защитника Георгия Джикии в преддверии матча четвёртого тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом».

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — приводит слова Зеленова Sport24.

Напомним, Джикия получил повреждение и был вынужден покинуть поле по ходу матча второго тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:1).

Ранее официальный телеграм-канал красно-белых сообщил о том, что Георгий Джикия вернулся к треннировкам в общей группе.

Матч между «Уралом» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 6 августа и начнётся в 15:00 мск.