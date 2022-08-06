Источник: Эден Карзев успешно прошёл медобследование для трансфера в «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» Нетания и сборной Израиля Эден Карзев с большой долей вероятности продолжит карьеру в России. 22-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование для трансфера в московское «Динамо», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, никак преград для перехода Карзева в «Динамо» нет. Официально о сделке будет объявлено сегодня.

В прошлом сезоне Карзев провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. В сезоне-2022/2023 на счету Карзева два матча в квалификации Лиги конференций. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1 млн.



На счету Карзева три матча за сборную Израиля. Помимо «Маккаби» из Нетании, полузащитник выступал в клубах «Ирони» (Криьят-Шмона), «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Хадера).