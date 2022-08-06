«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 6 августа, в матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Фулхэм» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» — «Ливерпуль».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Дерек Итон. В роли резервного рефери выступит Тони Харрингтон.
По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Фулхэм» по итогам сезона-2021/2022 добился выхода в элитный дивизион страны. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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