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«Давайте судей рублём наказывать за ошибки». Иванов — об идее платного обращения в ЭСК

«Давайте судей рублём наказывать за ошибки». Иванов — об идее платного обращения в ЭСК
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее введения денежной платы за обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). По его мнению, в случае введения такой меры необходимо также ввести финансовое наказание арбитров за ошибки.

«Идея платного обращения в ЭСК? Слушайте, ну, если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублём наказывать за каждую ошибку.

Кажется, сейчас говорится про 50 тысяч за одну жалобу? Получается, если ЭСК решает, что ошибка была, то тебе эти деньги возвращаются, а если нет — то они уходят в РФС. Опять перекос в одну сторону! То есть ты либо выходишь «в ноль», либо что-то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!» — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время обращения в ЭСК РФС могут стать платными.

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