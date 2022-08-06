Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» — в Чемпионшипе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие результаты могли бы быть у петербургского клуба и московского «Спартака» в чемпионате Англии. По мнению специалиста, сине-бело-голубые смогли бы бороться за место в топ-5 АПЛ, а вот уровень красно-белых — Чемпионшип (второй по силе дивизион Англии).

«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятёрке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором футболистов. А красно-белые никак не смогли бы играть в АПЛ. Они слабы для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, после трёх сыгранных туров РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» и «Спартак» лидируют в таблице — обе команды набрали по семь очков, как и ЦСКА.