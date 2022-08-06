Петржела: «Зенит» был бы в топ-5 АПЛ, а «Спартак» — в Чемпионшипе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие результаты могли бы быть у петербургского клуба и московского «Спартака» в чемпионате Англии. По мнению специалиста, сине-бело-голубые смогли бы бороться за место в топ-5 АПЛ, а вот уровень красно-белых — Чемпионшип (второй по силе дивизион Англии).
«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятёрке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе. Команда Семака могла бы хорошо играть в Англии с таким подбором футболистов. А красно-белые никак не смогли бы играть в АПЛ. Они слабы для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
Напомним, после трёх сыгранных туров РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» и «Спартак» лидируют в таблице — обе команды набрали по семь очков, как и ЦСКА.
- 6 августа 2022
-
14:38
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:53
-
13:49
-
13:48
-
13:19
-
13:11
-
13:00
-
12:57
-
12:49
-
12:28
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:04
-
10:55
-
10:41
-
10:38
-
10:08
-
10:07
-
09:51
-
09:48
-
09:35
-
09:30
-
09:26