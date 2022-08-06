«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч четвёртого тура РПЛ

Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичёв, Эммерсон, Подберёзкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).
«Спартак» набрал семь очков в трёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» (0) — на последнем, 16-м месте.
- 6 августа 2022
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