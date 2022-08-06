В «Спартаке» объяснили, почему решили не обращаться в CAS по решению ФИФА по легионерам
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, почему клуб решил не обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по решению ФИФА в адрес иностранных футболистов.
«Восемь клубов подали в суд на решение в по приостановке контрактов, почему среди них не было «Спартака»?
Решили пока в этом не участвовать. За нами остаётся право подавать — мы можем всегда им воспользоваться. В данном случае посмотрим, что будет происходить», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпмоната» Илья Никульников.
Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам российских команд приостановить свои контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.
«Спартак» открыл памятник Игорю Нетто. Видеоролик:
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