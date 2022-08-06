«Сказал Мойзесу, что он даже не вспотел». Федотов — о дебюте защитника за ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал первый матч новичка Мойзеса в составе армейцев.

«Мойзес вышел с листа, провёл одну тренировку с командой. Он занимался индивидуально. Вчера уже занимался в общей группе. Сегодня он полностью справился, намертво закрыл фланг. Есть нюансы, нужно почувствовать партнёров, в каких-то ситуациях подниматься выше. Функционально он справился. Сказал ему, что он даже не вспотел», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 4-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (4:1) Мойзес был заменён на 56-й минуте. Игрок перешёл в стан красно-синих из бразильского клуба «Интернасьонал». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.