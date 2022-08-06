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Карраскаль праздновал гол с Мединой, Милан Гайич играл с дочкой. Яркие фото победы ЦСКА

Карраскаль праздновал гол с Мединой, Милан Гайич играл с дочкой. Яркие фото победы ЦСКА
Милан Гайич
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6 августа в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1.

На 42-й минуте матча Ян Бобровский назначил 11-метровый удар после подсказки Сергея Карасёва, посоветовавшего главному арбитру посмотреть VAR. Пенальти реализовал Георгий Гонгадзе и вывел воронежскую команду вперёд. На 57-й минуте Константин Кучаев после паса Фёдора Чалова пробил из-за пределов штрафной и счёт сравнял. На 68-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который также был назначен после просмотра VAR. Удар реализовал Хесус Медина. На 72-й минуте Фёдор Чалов забил третий мяч своей команды, пробив в ближний угол ворот Ильи Свинова. На 83-й минуте Хорхе Карраскаль забил четвёртый мяч ЦСКА.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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