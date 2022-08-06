Карраскаль праздновал гол с Мединой, Милан Гайич играл с дочкой. Яркие фото победы ЦСКА

6 августа в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена» местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1.
На 42-й минуте матча Ян Бобровский назначил 11-метровый удар после подсказки Сергея Карасёва, посоветовавшего главному арбитру посмотреть VAR. Пенальти реализовал Георгий Гонгадзе и вывел воронежскую команду вперёд. На 57-й минуте Константин Кучаев после паса Фёдора Чалова пробил из-за пределов штрафной и счёт сравнял. На 68-й минуте ЦСКА получил право на пенальти, который также был назначен после просмотра VAR. Удар реализовал Хесус Медина. На 72-й минуте Фёдор Чалов забил третий мяч своей команды, пробив в ближний угол ворот Ильи Свинова. На 83-й минуте Хорхе Карраскаль забил четвёртый мяч ЦСКА.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 6 августа 2022
-
22:20
-
22:15
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:58
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:13
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:44
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:17
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:06