Определены все полуфинальные пары Кубка России по футболу среди женщин

В женском Кубке России по футболу определились обе полуфинальные пары. Действующий обладатель трофея «Локомотив» сыграет с «Зенитом», а пермская «Звезда-2005» встретится с ЦСКА. Встречи должны состояться 10 сентября.



Напомним, в четвертьфинале «Локомотив» разгромил «Чертаново» со счётом 3:0 благодаря голам Нелли Коровкиной, Ксении Долговой и Татьяны Мориной.

«Зенит» не оставил шансов «Ростову» — 7:1. Отличились Елизавета Семёнова, Ксения Цыбутович, Ана Диаш, Елена Шестернёва (2), Екатерина Пантюхина и Анастасия Позднеева.

«Звезда-2005» со счётом 2:1 переиграла «Рязань-ВДВ». Голами отметились Елизавета Сергейчик и Олеся Курочкина.

ЦСКА в меньшинстве сумел обыграть «Енисей» (2:0). Диана Мамедова и Франциска Ордега принесли московской команде победу.