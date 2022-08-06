«Зенит» забил семь мячей в ворота «Ростова» в четвертьфинале женского Кубка России

Сегодня, 6 августа, на ростовском стадионе «Олимп» им. В. Понедельника в матче женских команд «Ростова» и «Зенита» определился последний полуфиналист Кубка России по футболу. Гостевая команда разгромила дончан со счётом 7:1.

Счёт в матче на 12-й минуте с передачи Екатерины Пантюхиной открыла Елизавета Семёнова. Через пять минут Ксения Цыбутович увеличила преимущество «Зенита». На 37-й Ана Диаш с паса Пантюхиной довела дело до разгрома — 3:0.



В начале второго тайма Анна Пешкова забила за «Ростов», но дальше отличались лишь гости: Елена Шестернёва, Пантюхина, Анастасия Позднева и вновь Шестёрнева довели счёт до 7:1 в пользу «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга получил право сыграть в полуфинале Кубка России.