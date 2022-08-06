Адама Траоре не покинет «Вулверхэмптон» этим летом. У игрока остался год по контракту
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Испанский вингер Адама Траоре не покинет английский «Вулверхэмптон» в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер «волков» Бруну Лаже.
«Да, он останется. Помните, как он начал в прошлом сезоне, а в январе вышел со скамейки запасных и сильно помог нам? Мне нравится его игра и то, как он работает каждый день», — рассказал Бруну Лаже в интервью Birmingham Live.
Действующий контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» истекает в июне 2023 года. Последние полгода испанец провёл в каталонской «Барселоне» в аренде. Всего в Ла Лиге игрок провёл 11 встреч, в которых отдал две голевые передачи. По истечении арендного соглашения «Барселона» отказалась выкупать игрока за сумму около € 30 млн.
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