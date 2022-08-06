Защитник «Байера» Тапсоба встал в ворота в свитере Лунёва в конце матча с «Боруссией» Д

В концовке матча 1-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Байером» основной голкипер леверкузенской команды Лукаш Градецки получил красную карточку за фол последней надежды и покинул поле. Вместо него в ворота встал защитник из Буркина-Фасо Эдмон Тапсоба, надев на себя свитер резервного вратаря Андрея Лунёва.
Случай произошёл уже в добавленные арбитром последние минуты матча. Так как у «Байера» больше не осталось замен, Андрей Лунёв не мог выйти на поле. Поэтому место голкипера занял защитник Тапсоба, взяв у россиянина его свитер. В матче за «Байер» сыграл бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, выйдя на поле на 66-й минуте матча.
Встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу дортмундской «Боруссии». Единственный мяч в игре забил полузащитник «шмелей» Марко Ройс.
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- 6 августа 2022
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