Винисиус — о Суперкубке УЕФА: мы сделаем всё, чтобы получить первое украшение сезона

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился комментариями в преддверии матча за Суперкубок Европы с немецким «Айнтрахтом».
«Очень важно постараться выиграть как можно больше игр, особенно если вы хотите побеждать в таких важных соревнованиях, как Суперкубок. Мы сделаем всё возможное, чтобы получить первое украшение, которое появится в сезоне.
Это заложено в ДНК этого клуба и этой футболки: всегда выходить на большие игры. Игроки знают, что нужно делать в такие моменты. Это было ключевым в прошлом сезоне. Некоторые игры были похожими на эмоциональные американские горки, когда всё, казалось, шло так, как мы хотели», – сказал Винисиус в интервью испанскому изданию Marca.
Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 10 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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