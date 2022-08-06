Винисиус — о Суперкубке УЕФА: мы сделаем всё, чтобы получить первое украшение сезона

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор поделился комментариями в преддверии матча за Суперкубок Европы с немецким «Айнтрахтом».

«Очень важно постараться выиграть как можно больше игр, особенно если вы хотите побеждать в таких важных соревнованиях, как Суперкубок. Мы сделаем всё возможное, чтобы получить первое украшение, которое появится в сезоне.



Это заложено в ДНК этого клуба и этой футболки: всегда выходить на большие игры. Игроки знают, что нужно делать в такие моменты. Это было ключевым в прошлом сезоне. Некоторые игры были похожими на эмоциональные американские горки, когда всё, казалось, шло так, как мы хотели», – сказал Винисиус в интервью испанскому изданию Marca.



Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 10 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.