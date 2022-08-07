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«Торино» разгромил «Палермо» в Кубке Италии

«Торино» разгромил «Палермо» в Кубке Италии
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Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором «Торино» принимал «Палермо». Встреча прошла в Торино на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Саша Лукич открыл счёт в матче. На 73-й минуте Неманья Радоньич удвоил преимущество «Торино». Спустя шесть минут Пьетро Пеллегри довёл счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.

Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче турнира одержал победу над «Ювентусом». «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Команда выигрывала трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится (9).

Кубок Италии. 1-й раунд
06 августа 2022, суббота. 22:15 МСК
Торино
Турин
Окончен
3 : 0
Палермо
Палермо
1:0 Лукич – 54'   2:0 Радоньич – 73'   3:0 Пеллегри – 79'
Комментарии
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