«Торино» разгромил «Палермо» в Кубке Италии

Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором «Торино» принимал «Палермо». Встреча прошла в Торино на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Саша Лукич открыл счёт в матче. На 73-й минуте Неманья Радоньич удвоил преимущество «Торино». Спустя шесть минут Пьетро Пеллегри довёл счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.

Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче турнира одержал победу над «Ювентусом». «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Команда выигрывала трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится (9).