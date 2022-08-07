«Торино» разгромил «Палермо» в Кубке Италии
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Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором «Торино» принимал «Палермо». Встреча прошла в Торино на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Саша Лукич открыл счёт в матче. На 73-й минуте Неманья Радоньич удвоил преимущество «Торино». Спустя шесть минут Пьетро Пеллегри довёл счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.
Действующим победителем Кубка Италии является «Интер», который в финальном матче турнира одержал победу над «Ювентусом». «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Команда выигрывала трофей 14 раз. На втором месте по этому показателю находится (9).
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