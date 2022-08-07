Олусегун праздновал гол с флажком, болельщики просили футболки. Яркие фото разгрома «Локо»

6 августа в Краснодаре на поле стадиона «Краснодар» местная одноимённая команда принимала московский «Локомотив» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток Владислава Безбородова зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:0.

Старт сезона-2022/2023 — худший для московского «Локомотива» с 2006 года, сообщает Opta Sports.



Железнодорожники набрали лишь два очка в стартовых четырёх турах — это худший старт команды с 2006 года, когда было одно очко. А 11 пропущенных голов в четырёх стартовых турах — антирекорд «Локомотива». Сами москвичи забили только три.



Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.