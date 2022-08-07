Болельщики «Клермона» скандировали имя Месси после его гола в матче чемпионата Франции
Поделиться
Болельщики «Клермона» скандировали имя нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после его гола в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча прошла Клермон-Ферране на стадионе «Габриэль-Монпьед» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
На 86-й минуте матча Месси удалось забить эффектный гол ударом через себя. После этого болельщики «Клермона» стали скандировать имя аргентинского нападающего. В этой встрече Месси оформил дубль, а также отметился результативной передачей.
Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт дома с «Монпелье». Встреча состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Клермон», в свою очередь, 14 августа сыграет с «Реймсом», игра начнётся в 16:00 мск.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
04:14
-
04:06
-
03:47
-
03:36
-
03:33
-
03:18
-
03:13
-
02:55
-
02:50
-
02:45
-
02:21
-
02:15
-
02:10
-
01:50
-
01:49
-
01:46
-
01:30
-
01:17
-
01:02
-
00:51
-
00:30
-
00:15
-
00:15
-
00:10
-
00:05
- 6 августа 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
23:08
-
23:05
-
23:03
Партнерский контент