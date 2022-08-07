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Болельщики «Клермона» скандировали имя Месси после его гола в матче чемпионата Франции

Болельщики «Клермона» скандировали имя Месси после его гола в матче чемпионата Франции
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Болельщики «Клермона» скандировали имя нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после его гола в матче первого тура чемпионата Франции. Встреча прошла Клермон-Ферране на стадионе «Габриэль-Монпьед» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

На 86-й минуте матча Месси удалось забить эффектный гол ударом через себя. После этого болельщики «Клермона» стали скандировать имя аргентинского нападающего. В этой встрече Месси оформил дубль, а также отметился результативной передачей.

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт дома с «Монпелье». Встреча состоится 13 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Клермон», в свою очередь, 14 августа сыграет с «Реймсом», игра начнётся в 16:00 мск.

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