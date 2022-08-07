Экс-президент «Локомотива» Наумов: проблема в том, что клуб пошёл на поводу у немцев

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение команды в Краснодаре со счётом 0:3 в матче четвёртого тура РПЛ.



«Я говорил, что «Локомотив» проиграет, но в один мяч. К сожалению, у железнодорожников всё хуже, чем я думал. Они после первого гола развешиваются, не готовы ни психологически, ни функционально. Это результат работы данного тренерского штаба и ничего хорошего в этом сезоне, по крайней мере, до перерыва от «Локомотива» ждать не стоит.



Проблема «Локомотива» в том, что они поверили в немецкую империю и повелись на нее. Они убедили, что клуб будет рентабельным, будет играть в Лиге чемпионов и хорошо продавать игроков. В результате, поверив в это, клуб пошел на поводу у немцев. Надо всё исправлять – убирать тренерский штаб и многое другое.



Я даже не понимаю, зачем убрали Лоськова с Пашининым. Они могли хотя бы подсказать какой в России футбол. А так, они пришли без знаний про наш футбол, только по телевизору его видели. Изначально это вина клуба, а потом тренерского штаба. Самое главное, они ничего не хотят менять, потому что считают, что всё делают правильно», – приводит слова Наумова Metaratings.