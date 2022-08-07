Бушманов: Нельзя сравнивать Абаскаля с Романцевым, тогда было выиграно 9 чемпионатов из 10

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу московского в матче четвёртого тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«Спартак» провёл хороший матч, заслуженно выиграл, но должен был забивать больше, чем два мяча. Но в эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать. Например, над реализацией. Плюс после замен игра немного расстроилась, преимущество растворилось. А в идеале свежие футболисты должны были добавлять, усиливать игру.

Абаскаль крутой тренер? Не нужно разбрасываться громкими фразами — крутой, не крутой. Но видно, что у него совершенно другой подход к игре, чем у Ваноли. В принципе, он сразу говорил, что хочет, чтобы команда показывала атакующий футбол, комбинировала на поле. И к этому они стремятся, мы видим, что команда действует смело, бежит в атаку. Пока получается неплохо, но календарь этому тоже способствовал — «Спартак» не встречался ни с кем из лидеров. Пока же всё идёт хорошо, у команда есть возможность почувствовать уверенность.

Похож ли футбол Абаскаля на футбол Романцева? Так вообще не стоит говорить. Сколько чемпионатов «Спартак» выигрывал при Романцеве? Девять из десяти? «Спартак» сегодня играет в футбол, который интересно смотреть — это да, но давайте не будем спешить. «Зенит» как был фаворитом, так им и остаётся, а остальные клубы, и не только «Спартак», должны конкурировать. Что из этого получится, увидим в конце сезона", — приводит слова Бушманова РБ Спорт.