Футболист «Факела» — о матче с ЦСКА: ощущение, будто играли в Воронеже, а не в Москве
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Футболист «Факела» Роман Акбашев поблагодарил воронежских болельщиков за поддержку в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась разгромной победой армейской команды со счётом 4:1.
«Ощущение, будто играли в Воронеже, а не в Москве. Спасибо большое нашим болельщикам за поддержку. Они — самые лучшие, везде за нас болеют, переживают, поддерживают. Атмосфера была как всегда — топ. Спасибо им большое», — передаёт слова Акбашева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ЦСКА вместе со «Спартаком» лидируют в турнирной таблице РПЛ — за 4 матча команды набрали по 10 очков. «Факел» набрал 2 очка в четырёх стартовых турах и занимает 14-е место в таблице чемпионата России.
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