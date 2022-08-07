Циннбауэр высказался о конкуренции Гильерме и Худякова на позиции вратаря «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил на вопрос о конкуренции во вратарской линии железнодорожников после разгромного поражения в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3). Напомним, в последних играх ворота «Локо» защищает молодой Даниил Худяков.

«Худяков в воротах – это ход на перспективу, или он сильнее Гильерме? Я могу ответить на этот вопрос от имени тренерского штаба, от тренеров вратарей. Мы все очень рады тому, что в составе «Локомотива» есть такой молодой, талантливый и перспективный вратарь — Даниил Худяков. Но тут важно сказать, что у нас несколько хороших вратарей. Понятно, что команда много пропустила на старте чемпионата, в последних двух матчах — восемь голов. Но, как и после прошлого тура, по горячим следам я не могу сказать, что видел какую-то явную ошибку нашего вратаря в этих эпизодах.

Полагаю, что если мы спросим у нападающих «Краснодара» о том, как им выступление Худякова, то уверен, что они бы ответили, что если бы не его игра сегодня, то они открыли бы счёт во встрече раньше. Конечно, у нас есть Гильерме, это очень опытный вратарь, вы знаете, как давно он играет за клуб. Тут скорее надо больше анализировать нашу игру в обороне, а также работать над реализацией», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».