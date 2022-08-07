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Футболист «Химок» Долгов ответил на вопрос, есть ли у команды психология победителя

Футболист «Химок» Долгов ответил на вопрос, есть ли у команды психология победителя
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Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Торпедо» (3:1) высказался о менталитете команды.

«Есть ли у «Химок» психология победителей? Мы стараемся, чтобы можно было так говорить. Надо ещё выдать какую-то серию победную, чтобы говорить о победной психологии. У любого спортсмена в голове должны быть только мысли о победе.

Напихал Гбане? Игровые моменты. После игры подошли и пожали друг другу руки. В раздевалке не было никакого негатива.

Личной цели по голам нет. Главное, чтобы команда побеждала. Получится забить 10 — 10, 15 — 15. Буду просто от игры к игре выходить и забивать. Буду стараться», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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