Мирзов: «Спартак» хорошо стартовал. В последнее время такого футбола там не было
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Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (3:1) высказался об успехах команды, а также оценил выступление московского «Спартака» на старте сезона. Ранее Мирзов играл в составе красно-белых.
«Мы выходим биться друг за друга. Каждый эпизод играем на максимуме. Можно сказать, поэтому и есть такой результат.
«Спартак» хорошо стартовал. Играют в хороший красивый футбол. Последнее время такого футбола там не было. Пришёл тренер, который играет на атаку. Раньше были, кто играл от обороны. Играют хорошо, а дальше посмотрим. Прошло четыре тура, рано пока какие-то выводы делать», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
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