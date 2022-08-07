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Эрлинг Холанд выйдет в стартовом составе «Ман Сити» против «Вест Хэма»

Эрлинг Холанд выйдет в стартовом составе «Ман Сити» против «Вест Хэма»
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«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» объявили составы команд на матч 1-го тура английской Премьер-лиги. Новичок «горожан» Эрлинг Холанд выйдет с первых минут. Никола Влашич остался на скамейке запасных у «молотков».

«Вест Хэм»: Фабиански, Цоуфал, Зума, Крессуэлл, Джонсон, Райс, Соучек, Лансини, Боуэн, Форнальс, Антонио.
Запасные: Ареола, Рэндольф, Эшби, Ковентри, Доунс, Око-Флекс, Влашич, Бенрахма, Скамакка.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Канселу, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Холанд, Грилиш.
Запасные: Ортега Морено, Филлипс, Стоунс, Альварес, Бернарду Силва, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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