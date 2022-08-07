Илья Кухарчук оценил старт сезона для «Химок»
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук после матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Торпедо» (3:1) высказался о старте сезона в исполнении команды.
«Не скажу, что какие-то вещи удивляют или чего-то ожидали. Посмотрим в таблицу после 10-го тура. Сейчас стараемся максимально брать очки, домашние игры. Думаю, нам это удаётся», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Подмосковные «Химки» в четырёх матчах набрали семь очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре команда Сергея Юрана сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 14 августа. Действующий чемпион страны — «Зенит».
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