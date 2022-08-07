Холанд забил свой первый мяч за «Ман Сити» в АПЛ в матче с «Вест Хэмом»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой дебютный матч за команду во встрече против лондонского «Вест Хэма».
Событие произошло на 36-й минуте встречи. В ворота польского голкипера Альфонса Ареола, заменившего на 28-й минуте Лукаша Фабианьски из-за травмы, был назначен 11-метровый удар. К точке подошёл норвежский нападающий Холланд, который мощным ударом низом отправил мяч в притирку с левой штангой – вратарь удар не угадал и полетел в противоположном направлении.
Матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18.30 мск. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом страны. «Вест Хэм» завершил чемпионат на седьмом месте, квалифицировавшись в Лигу конференций.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»
- 7 августа 2022
-
19:39
-
19:29
-
19:27
-
19:15
-
19:11
-
19:04
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:32
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:21
-
18:20
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:35