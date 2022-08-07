Холанд забил свой первый мяч за «Ман Сити» в АПЛ в матче с «Вест Хэмом»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой дебютный матч за команду во встрече против лондонского «Вест Хэма».



Событие произошло на 36-й минуте встречи. В ворота польского голкипера Альфонса Ареола, заменившего на 28-й минуте Лукаша Фабианьски из-за травмы, был назначен 11-метровый удар. К точке подошёл норвежский нападающий Холланд, который мощным ударом низом отправил мяч в притирку с левой штангой – вратарь удар не угадал и полетел в противоположном направлении.

Матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед» проходит на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18.30 мск. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом страны. «Вест Хэм» завершил чемпионат на седьмом месте, квалифицировавшись в Лигу конференций.

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